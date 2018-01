Ninguém sabe se Romário joga em SP A presença de Romário no jogo deste domingo, contra o São Paulo, às 16 horas, no Morumbi, é uma incógnita. Em São Januário, muitos batem o pé e afirmam: ele não desfalcará o Vasco. Outros, porém, preferem ser cautelosos. O craque não treina há dois dias por causa de dores musculares, mas está relacionado para viajar com a delegação. O mistério somente acabará horas antes da partida. O técnico Renato Gaúcho já cansou de dizer que Romário e Alex Dias são os únicos titulares absolutos do Vasco. Ele conta com o atacante tetracampeão mundial, mas não sabe se ele jogará. Neste sábado, afirmou que o Baixinho, como costuma se referir, é imprevisível. ?Há dias que ele está com vontade, outros não?, deixou escapar. Renato Gaúcho evitou falar sobre a contusão do artilheiro, de 39 anos. Ele ainda não entendeu a razão pela qual Romário atuou os 90 minutos de um jogo-treino contra o Macaé, na quinta-feira, contrariando ordem da comissão técnica. ?Pedi para ele sair no intervalo, mas quis continuar?, disse o técnico do Vasco, irritado. Na dúvida, Renato Gaúcho já armou o time sem Romário. Caso o atacante realmente seja vetado pelos médicos do clube, o volante Amaral assume a vaga. Com isso, o volante Ygor exercerá função de terceiro zagueiro, atuando assim no esquema tático 3-6-1. Ou seja, um Vasco muito defensivo, com apenas Alex Dias na frente, sendo municiado pelos meias Morais e Abedi. O treinador, porém, não quer ver a equipe retrancada, sem impor o ritmo de jogo. ?A receita é marcar bem e, com a posse de bola, ser agressivo, partir para o ataque?, cobrou. Ele acredita que o Vasco vai decolar no Brasileiro e, com firmeza, garante que lutará por vaga na Copa Sul-Americana ? classificam-se os clubes posicionados entre o 5º e o 11º lugar no Nacional. ?Há qualidade no elenco para isso?. Para o São Paulo, Renato Gaúcho reserva apenas elogios. Disse que a equipe paulista está entre as três melhores do País e não por acaso conquistou o título da Taça Libertadores da América de 2005. ?É um grande time e tem um ótimo treinador. Não se pode dar espaços, senão o Vasco vai passar sufoco?, avisou. Alex Dias, artilheiro do Campeonato Brasileiro, ao lado de Marcinho e Róbson, com 15 gols, fez suas as palavras do treinador. De diferente, apenas revelou o sonho do atacante de um dia defender o São Paulo, clube de seu coração. Mas, para não ficar mal com a torcida cruzmaltina, ele fez questão de ressaltar que é profissional e prometeu festejar caso balance a rede adversária. Alex Dias afirmou que é um prazer atuar ao lado de Romário, seu ídolo. Dele, recebeu conselhos valiosos e amadureceu. Hoje é o destaque principal do Vasco, dito até pelo próprio Baixinho. Dos seus pés, nascem as melhores jogadas da equipe. Seu talento para fazer gols enche a torcida de orgulho. ?Estou feliz em São Januário e, dentro de campo, tento fazer de tudo para que a equipe saia com os três pontos?, destacou Alex Dias, na expectativa para saber se Romário entrará em campo ou não.