Nistelrooy dá vitória ao Manchester Com um gol do atacante holandês Ruud van Nistelrooy, o Manchester United derrotou o Birmingham, nesta terça-feira, em jogo válido pela 26ª rodada do Campeonato Inglês. O gol, marcado, aos 11 minutos do segundo tempo, mantém o Manchester na vice-liderança, com 53 pontos, três a menos que o Arsenal.