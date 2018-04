Nistelrooy diz que Real encontra problemas como visitante

O atacante holandês Ruud van Nistelrooy, do Real Madrid, afirmou após a derrota de 3 a 2 para o Werder Bremen pela Liga dos Campeões que sua equipe vence tudo em casa e encontra problemas quando é visitante. Veja também: Robinho marca, mas Real perde pela Liga dos Campeões "Dói perder, pois não jogamos bem. Para eles era sua última oportunidade e jogaram tudo. Nós tentamos e temos que olhar para frente. Somos os primeiros de grupo e jogamos a última partida em casa", declarou o artilheiro. "É preciso olhar de forma positiva e olhar para o jogo contra a Lazio. Em casa vencemos tudo e fora temos problemas, mas vamos melhorar. Todas as equipes passam fases duras, porém com vontade e trabalho melhoraremos", concluiu o holandês.