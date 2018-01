Nistelrooy fica no Manchester até 2008 O Manchester United anunciou nesta quinta-feira prorrogação do contrato do centrovante Ruud Van Nistelrooy até 30 de junho de 2008. O holandês, de 27 anos, marcou 98 gols em 127 partidas que disputou desde que chegou ao clube inglês três anos atrás. Embora os valores do acordo não tenham sido revelados, jornais especulam que deverá receber o equivalente a R$ 2 milhões por mês. ?Essa decisão mostra que o clube continua ambicioso?, afirmou o técnico Alex Ferguson, na página oficial do clube. ?Ruud quebrou recordes, desde que veio para cá.? Ele é o principal artilheiro do time nas últimas décadas. Van Nistelrooy estava na mira do Manchester desde 2000, houve até acordo prévio com o PSV Eindhoven (por US$ 35 milhões), mas a transferência ocorreu um ano mais tarde por dois incidentes. O primeiro foi a reprovação nos exames médicos realizados na Inglaterra. Dias depois, de volta à equipe holandesa, sofreu grave contusão no joelho direito durante treino de rotina. O incidente fez com que ficasse fora da Eurocopa de 2000 e o retorno aos gramados foi em 2001. Van Nistelrooy foi artilheiro do Campeonato Inglês do ano passado, com 25 gols, e na atual temporada já fez 14. Com a prorrogação de contrato, o Manchester United pôs fim a especulações de que poderia perder seu artilheiro para o Chelsea, de Londres.