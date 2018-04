Nixon tem joelho esquerdo operado e desfalca o Flamengo

A qualidade do elenco do Flamengo está sendo testada neste início de temporada. Jogadores importantes do elenco têm sofrido contusões graves, obrigando o técnico Vanderlei Luxemburgo a utilizar opções do banco. Nesta sexta-feira, o atacante Nixon - titular no início do Campeonato Carioca - passou por uma cirurgia no joelho esquerdo. De acordo com o clube, ele deve ficar fora da equipe por 40 dias.

Chefe do departamento médico do Flamengo, José Luiz Runco explicou que Nixon vinha sofrendo com um incômodo no joelho há algum tempo e por isso foi tomada a decisão de operar. "Ele passou por tratamento, tentamos o fortalecimento no local, mas ele continuava com incômodo no movimento de rotação."

Além de Nixon, estão sob cuidado dos médicos os meias Éverton e Arthur Maia, o goleiro César e o zagueiro Samir. O último tem um problema muscular na coxa direita e pode ficar fora por cerca de 20 dias. Os demais estão em fase final de recuperação de lesões e devem estar prontos para atuar em breve.

"Não tenho time", lamentou o técnico Vanderlei Luxemburgo, que sofre com menos variáveis para escalar o Flamengo. "Vou aguardar a recuperação dos jogadores. Poderia ser pior se não tivéssemos tido tempo para nos preparar antes do campeonato."

O Flamengo finalizou na manhã desta sexta-feira a preparação para enfrentar o Tigres no dia seguinte, às 16 horas, no estádio Los Larios, pela décima rodada do torneio estadual. Os titulares fizeram apenas trabalho físicos na academia, já os reservas foram a campo e realizaram um treino tático em campo reduzido.