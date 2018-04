No 1200º jogo, Rogério Ceni enfrenta time em que mais fez gols

Aos 42 anos e na temporada final da carreira o goleiro Rogério Ceni, do São Paulo, ainda tem marcas a alcançar. O clássico com o Palmeiras, pelo Campeonato Paulista, será o 1.200º jogo do capitão pelo clube e marca um novo encontro do ídolo tricolor contra um dos adversários que mais levaram gols dele.

Rogério Ceni já marcou sete vezes contra o Palmeiras. Junto com o Cruzeiro, o rival do capital paulista é a equipe que mais foi vazada pelo goleiro. O último gol dele sobre o Alviverde foi inclusive no mesmo local da partida desta quarta-feira. Pelo Brasileirão de 2008, Ceni converteu um pênalti no empate em 2 a 2. Todas as vezes que marcou contra o rival, o jogador não saiu derrotado da partida.

Com o contrato válido até agosto, o goleiro ainda pode enfrentar o rival pelo menos mais uma vez antes de se aposentar. O São Paulo volta a encarar o Palmeiras fora de casa pelo Brasileiro, em partida marcada para 28 de junho.

Rogério Ceni é o único titular que não tem sido poupado nos últimos jogos do São Paulo. No domingo chegou a ser dúvida e só foi confirmado diante do Marília depois de ser submetido a exame horas antes da partida para ver se as dores do quadril lhe impediriam de atuar.

Das boas recordações do goleiro contra o Palmeiras estão dois confrontos pela Libertadores. Em 2005 e 2006, ambas as vezes pelas oitavas de final. Ceni marcou gols de pênalti contra o rival no jogo de volta, no Morumbi, em vitórias que selaram a classificação são-paulina.

Por outro lado, o Palmeiras também foi o algoz do capitão tricolor em outras oportunidades. A de memória mais marcante para o torcedor alviverde é a do Campeonato Paulista de 2008, quando a equipe, então comandada pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, derrotou o São Paulo duas vezes. Na primeira fase, ganhou por 4 a 1 e na semifinal, no Palestra Itália, vitória por 2 a 0 e vaga garantida na decisão.

Em toda a carreira, Rogério Ceni já disputou sete partidas no Palestra Itália, com três vitórias, dois empates e três derrotas. Curiosamente, a estreia no estádio foi em uma partida com mando do São Paulo, em 1995. Na ocasião, o Morumbi estava em reforma e o Tricolor jogou no estádio do rival na derrota por 2 a 1 para a Portuguesa, pelo Campeonato Paulista.

GOLS DE CENI CONTRA O PALMEIRAS

1) 18/4/1999 - Paulistão - Morumbi - São Paulo 4x4 Palmeiras - de pênalti

2) 27/4/2002 - Rio-São Paulo - Morumbi - São Paulo 2x2 Palmeiras - de falta

3) 20/2/2005 - Paulistão - Morumbi - São Paulo 3x0 Palmeiras - de falta

4) 25/5/2005 - Libertadores - Morumbi - São Paulo 2x0 Palmeiras - de pênalti

5) 3/5/2006 - Libertadores - Morumbi - São Paulo 2x1 Palmeiras - de pênalti

6) 1º/4/2007 - Paulistão - Morumbi - São Paulo 3x1 Palmeiras - de pênalti

7) 19/10/2008 - Brasileirão - Palestra Itália - Palmeiras 2x2 São Paulo - de pênalti

JOGOS DE CENI NO PALESTRA ITÁLIA

1) 12/2/1995 - Campeonato Paulista - São Paulo 1x2 Portuguesa

2) 27/6/2000 - Copa do Brasil - Palmeiras 2x3 São Paulo

3) 18/5/2005 - Libertadores - Palmeiras 0x1 São Paulo

4) 26/4/2006 - Libertadores - Palmeiras 1x1 São Paulo

5) 29/8/2007 - Brasileirão - Palmeiras 0x1 São Paulo

6) 20/4/2008 - Campeonato Paulista - Palmeiras 2x0 São Paulo

7) 19/10/2008 - Brasileirão - Palmeiras 2x2 São Paulo

8) 21/2/2010 - Campeonato Paulista - Palmeiras 2x0 São Paulo

RIVAIS DE CENI EM PARTIDAS DE MARCAS IMPORTANTES

1º jogo) 25/6/1993 - Troféu Santiago de Compostela - São Paulo 4x1 Tenerife

100º jogo) 14/6/1997 - Copa dos Campeões Mundiais - São Paulo 2x1 Grêmio

500º jogo) 15/11/2003 - Amistoso - São Paulo 6x3 Bolton Wanderers

1000º jogo) 7/9/2011- Brasileirão - São Paulo 2x1 Atlético-MG

1100º jogo) 18/9/2013 - Brasileirão - São Paulo 1x0 Atlético-MG