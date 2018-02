No 4-5-1, Levir quer a vaga no ABC Apesar dos vários problemas da equipe, como a fragilidade técnica, o treinador do Botafogo, Levir Culpi, não escondeu seu desejo de eliminar o São Caetano e conseguir uma vaga à próxima fase da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, às 19 horas, no Estádio Anacleto Campanela. Levir afirmou que o time tem condições de derrotar o adversário por uma diferença de no mínimo dois gols, para não precisar disputar a segunda partida. ?Nosso objetivo é vencer o jogo e, se tivermos chances, tentar fazer a diferença de dois gols que elimina a necessidade da segunda partida", disse Levir. Com a intenção de motivar os jogadores, o treinador ainda procurou conscientizá-los sobre a grandeza e a história do Botafogo. Contra o São Caetano, o técnico volta a utilizar a formação tática 4-5-1. Ele contou estar satisfeito com os desempenhos da equipe neste sistema e, por isso, optou por mantê-lo. A lateral-direita foi uma das preocupações do treinador para escalar os titulares, já que Márcio Gomes está contundido no pé direito. Rafael é o mais cotado para substituí-lo. Na defesa, Allan atua na vaga de Sandro, que cumpre suspensão automática. O zagueiro Gilmar lembrou que os problemas enfrentados pelo time estão servindo para dar mais ânimo e vontade aos jogadores.