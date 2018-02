No ABC, planejamento e competência Não é à toa que o Santo André chegou na final da Copa do Brasil. Depois de bons resultados nas últimas temporadas, o clube do ABC colhe os frutos do planejamento feito pela diretoria há sete anos. Com o projeto Jovem Santo André, os dirigentes investiram nas categorias de base, reduziram os custos - estimados em R$ 170 mil a R$ 200 mil mensais - e reestruturaram o futebol do time. "É mais viável formar o atleta em casa do que trazer alguém que não se identifica com o clube", analisa o diretor de futebol Sérgio do Prado, há 12 anos no cargo. Mas o investimento nas equipes menores, que revelaram oito jogadores para o elenco profissional e trouxeram o título da Copa São Paulo de Juniores de 2003, não é a única razão do sucesso. Entre o Campeonato Paulista e as fases decisivas da Copa do Brasil, oito atletas e a comissão técnica deixaram o clube. "Trouxemos boas peças de reposição e o Péricles Chamusca, um treinador competente", conta o dirigente. "Isso prova que os bons resultados dependem de todos, não apenas do técnico ou da diretoria", pondera o dirigente. No ano passado, a equipe venceu a Copa Estado de São Paulo - que lhe valeu vaga na Copa do Brasil - e foi vice-campeã do Brasileiro da Série C. Este ano, graças aos gols do experiente Sandro Gaúcho, deixou para trás equipes bem mais tradicionais, como Guarani, Atlético Mineiro e Palmeiras. "Por tudo o que já fizemos, é possível passar pelo Flamengo", afirma Sérgio. "Eles têm mais torcida e apoio da mídia, mas dentro de campo, nada disso importa", afirma. Confiante no elenco, a diretoria colocou 100 ônibus à disposição dos torcedores de Santo André para o jogo desta quarta-feira e definiu premiação de R$ 10 mil para cada atleta em caso de conquista. A expectativa do dirigente pela vitória contrasta com a mágoa do ex-treinador Luiz Carlos Ferreira, hoje no Sport. "Ele renovou o contrato durante o dia, e à noite, nos abandonou no meio da competição."