No adeus ao futebol, Fernando tenta salvar Santo André

"Vivi momentos incríveis aqui no Santo André. Desde quando escapamos da queda em 2007 até a conquista do acesso no Paulista e no Brasileirão do ano passado", lembrou o jogador, que começará a partida no banco de reservas. Nos últimos jogos ele tem entrado no segundo tempo na vaga de Marcelinho Carioca. "Chegou o momento de parar, mas espero deixar o Santo André na elite do futebol brasileiro", concluiu Fernando.

Durante a carreira, o mineiro de Uberlândia defendeu muitos clubes, entre eles Mogi Mirim, Guarani e Botafogo. O veterano jogador teve boas atuações no título gaúcho de 1997 pelo Internacional, além de ter defendido o Palmeiras entre 2000 a 2002.

Com 41 pontos, na 18.ª colocação da tabela, o Santo André não depende apenas de suas forças para escapar da degola. Além de vencer, terá de torcer pelas derrotas de Botafogo e Coritiba, respectivamente, diante de Fluminense e Palmeiras, para se livrar do descenso.

Para este jogo contra o Internacional, o técnico Sérgio Soares deverá repetir a equipe que bateu o Náutico por 5 a 3 na rodada passado, mandando a campo um time com a seguinte formação: Neneca; Rômulo, Vinícius, Marcel e Arthur; Ricardo Conceição, Júnior Dutra, Marcelinho Carioca e Camilo; Wanderley e Nunes.