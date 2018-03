No adeus do técnico Gallo, Figueirense derrota Coritiba Em uma partida conturbada dentro e fora de campo, o Figueirense venceu o Coritiba por 2 a 1 na noite deste domingo, em Florianópolis. Antes do jogo houve confronto entre torcedores fora do estádio. Parte da torcida do Coritiba depredou a sede uma torcida organizada do Figueirense. Carros foram apedrejados, quatro ônibus com torcedores do time paranaense foram parar na delegacia. Torcedores das duas equipes foram presos e outros ficaram feridos. Veja também: Classificação Resultados / Calendário O início da partida também foi em alta temperatura. Antes dos 5 minutos, o Figueirense já havia chegado com perigo em duas oportunidades, obrigando Edson Bastos a trabalhar. Aos 9, veio o primeiro gol. O capitão da equipe catarinense, Cleiton Xavier, aproveitou sobra de bola depois de uma confusão na área do rival e empurrou pras redes, abrindo o placar. Logo em seguida, aos 12 o atacante paranaense Hugo deu o troco. Recebeu excelente cruzamento de Rubens Cardoso dentro da área e empatou a partida. Depois do empate, o jogo ficou muito truncado no meio de campo, com disposição física de sobra, mas com pouca criação. Até que aos 41, Rodrigo Fabri puxou um contra-ataque pela esquerda, foi no fundo e cruzou para Cleiton Xavier se livrar da marcação e desempatar a partida. No segundo tempo o jogo voltou a ficar muito disputado no meio campo. Aos 15, Léo Matos, que já tinha amarelo, foi expulso. A partir daí o Coritiba cresceu e o jogo esquentou ainda mais. Aos 23 minutos, Hugo chutou forte e obrigou Wilson a fazer ótima defesa, tirando a bola com os pés. Na seqüência, Pedro Ken driblou dois e tentou encobrir o arqueiro, mas a bola passou por cima da trave. Com um jogador a menos, o time da casa recuou e deu chances para o adversário, mas Wilson fechou o gol e evitou o empate paranaense. Após o jogo, em entrevista coletiva, a diretoria do Figueirense anunciou a saída amistosa do técnico Alexandre Gallo, que deve comandar o Atlético Mineiro. Na próxima rodada, o time, que deve anunciar técnico novo essa semana, pega o Vitória na Bahia e o Coritiba enfrenta o São Paulo no Morumbi.