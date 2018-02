No Alemão, luta contra o rebaixamento A vantagem do Bayern de Munique é tão grande no Campeonato Alemão, 13 pontos sobre o Borussia Dortmund, que as partidas contra o rebaixamento começam a ser destaque. Quatro vezes campeão da Bundesliga, o Kaiserslautern, penúltimo (25 pontos), enfrenta o lanterna Energie Cottbus (23). O Bayer Leverkusen (26), também ameaçado, recebe o Wolfsburg.