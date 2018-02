No América-MG, a dúvida é no ataque O técnico Carlos Alberto Silva não definiu o ataque do América-MG, que enfrenta o Joinville nesta sexta-feira, às 20h30, no estádio Independência, pela 10ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série B. Com a concretização da transferência do atacante Fred para o Braga, de Portugal, o treinador do Coelho estuda duas opções para a vaga: Douglas ou Daniel, já que Reinaldo e Rodrigo, ainda se recuperam de contusão e não têm condições de retornar ao time. Carlos Alberto só deverá divulgar a escalação momentos antes da partida. O técnico não poderá contar com outros três titulares - os zagueiros Leandro e Carlão e o meio-campista Mancuso, todos suspensos pelo terceiro cartão amarelo. O América ocupa a 18ª colocação na tabela, com 10 pontos, dois a menos que a equipe catarinense, que está em 10º lugar. Na última rodada, o time mineiro foi goleado por 4 a 0 pelo Fortaleza, em Sobral. A venda de Fred foi confirmada nesta quinta-feira. O clube português que disputava com o Cruzeiro os direitos federativos e econômicos do atleta, pagará US$ 1 milhão ao Feyenoord, da Holanda, a quem o atacante está vinculado.