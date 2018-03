No aniversário da Copa, Coréia vence Japão Com um gol de Ahn Jung-hwan, a Coréia do Sul venceu hoje o Japão por 1 a 0, em partida comemorativa ao primeiro aniversário do Mundial realizado na Coréia e no Japão. Ahn, que foi o herói da Coréia na Copa e joga no time japonês do Shimizu S-Pulse, fez o único gol do amistoso aos 35 minutos do segundo tempo. A vitória sul-coreana mostrou o poder de reação da equipe dirigida por Humberto Coelho. No último jogo entre as duas seleções, o Japão, treinado pelo brasileiro Zico, havia vencido por 1 a 0, no mês passado.