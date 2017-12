No aniversário, Flamengo foge do Rio No dia em que comemora 109 anos de fundação, a diretoria do Flamengo decidiu não correr mais riscos: na tentativa de evitar novas manifestações violentas do torcedor, os dirigentes resolveram tirar o time do Rio de Janeiro. O presidente Marcio Braga anunciou hoje, que nesta terça-feira, quando se reapresentarem para a semana de treinamentos, os jogadores serão levados provavelmente para Volta Redonda. O time vai permanecer na cidade até o final da manhã de domingo, quando volta para o Rio direto para o Maracanã, para a partida decisiva contra o Botafogo. A medida é conseqüência dos incidentes registrados na noite de domingo, no Aeroporto Santos Dumont, na chegada da equipe após a goleada de 6 a 1 imposta pelo Atlético Mineiro. Inconformados com o resultado, torcedores agrediram verbal e fisicamente alguns jogadores. Os atletas reagiram e também agrediram torcedores, casos do goleiro Júlio César e do meia Zinho. "Eu estava entrando no carro do Zinho e o cara veio me cobrar. Fui atrás dele e ele veio na crocodilagem. Então, peguei ele mesmo", disse, transtornado, Júlio César. O goleiro agrediu o torcedor porque algumas pessoas passaram a bater no carro onde estava o pai de Zinho, que também acabou sendo agredido. Zinho - que chegou a pensar em abandonar o clube - chorou ao comentar os incidentes. "Um Senhor de 67 anos, levar um soco na cara! O que é isso!?", disse Zinho, chorando. Durante a troca de socos e pontapés com a torcida, outros jogadores foram acuados e correram para o ônibus do Flamengo, que em seguida os levou para a sede do clube, na Gávea, zona sul da cidade. Zinho e Júlio César, procuraram abrigo em carros de familiares. Os nove seguranças do Flamengo foram insuficientes para conter a fúria dos cerca de 20 torcedores. A força policial do aeroporto tentou auxiliar a delegação mas a ação dos torcedores foi rápida e o confronto foi inevitável. Durante a manifestação, os torcedores gritaram palavras de ordem. Exigiram raça, vontade e garra do atletas. Com a derrota, o Flamengo entrou na zona de rebaixamento da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. O time ocupa a 22ª colocação, com 45 pontos. ANIVERSÁRIO - Ao invés de falar das agressões, o presidente Marcio Braga preferiu lembrar o aniversário. O dirigente esteve pela manhã no novo centro de treinamento do clube em Vargem Grande e disse, em entrevista ao Sportv, que os incidentes devem se usados como um divisor de águas. ?A partir de hoje, uma nova história começa a ser contada no Flamengo. Estamos aqui no Centro de Treinamento, que deverá se transformar na nova fábrica de craques do Rubro-negro. Ontem tivemos um percalço, mas me parece que findamos uma era. Uma era de insolvência, de dificuldades de toda a ordem e de dívidas que chegam a R$ 140 milhões?, disse. ?Estamos diante de um pesadelo e ainda não acordamos. Mas é preciso ter sensatez e paciência para encontrar o caminho?, acrescentou. ?O dia 14 de novembro de 2004 deverá se transformar num marco. Daqui para frente, no século 21, vamos construir um clube forte, poderoso e glorioso, como foi no século 20?. Ele só não disse como vai fazer isso.