No Barcelona, Ibrahimovic se vê longe da seleção sueca Com dez gols em 12 partidas que disputou pelo Barcelona neste Campeonato Espanhol, o atacante Ibrahimovic admitiu que, apesar da boa fase que vive no clube, se vê longe da seleção sueca. O jogador está frustrado com o fato de o seu país não ter conseguido se classificar para a Copa do Mundo de 2010 e se diz focado apenas em seu trabalho no clube espanhol atualmente.