No Beira-Rio, o assunto é só Muricy Nem parecia dia de decisão de uma vaga para a segunda fase das Copa do Brasil. O assunto da quarta-feira, no Estádio Beira-Rio, não era a fórmula para fazer o ataque do Internacional funcionar, mas a possível transferência do técnico Muricy Ramalho para o Palmeiras. O treinador deu a pista na noite de terça-feira, quando disse que não discutiria o assunto, especialmente às vésperas do confronto com o Chapadão, e informou que tinha gente cuidado do assunto por ele, no caso o procurador Márcio Rivellino. Muricy evitou as entrevistas durante o dia porque estava voltado para o jogo da noite. Mas, em seu raciocínio certamente pesam: a saudade da família, que vive se manifestando pedindo sua volta; a disposição que o Palmeiras manifestou de pagar a multa rescisória de R$ 150 mil ao Internacional; o aumento de salário para além dos R$ 50 mil atuais; e a chance de dirigir um time na Copa Libertadores. Há, ainda, uma possibilidade que deve entrar no cálculo. Se Muricy recusar o convite do Palmeiras poderá ficar sem time em 15 dias. Se o Internacional perder mais duas partidas pelo Campeonato Gaúcho estará fora da competição e o técnico, como sempre, poderá ficar numa situação insustentável. Os diretores do Internacional passaram o dia jurando que o técnico não sai do Beira-Rio. "Conheço o Muricy e sei que ele não faria um papelão desses", disse o vice-presidente de futebol Vittório Píffero, destacando que, no final do ano passado, convidado pelo Santos e ainda sem contrato com o Internacional, Muricy preferiu manter a palavra e foi trabalhar em Porto Alegre. Mas uma frase do técnico pode acabar com a tese de Píffero. "Futebol é dinâmico", afirmou Muricy na noite de quarta-feira, poucas horas depois de jurar que nada o tiraria do Beira-Rio.