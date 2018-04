No Benfica, Luisão exalta David Luiz antes de decisão

AMSTERDÃ - Capitão do Benfica, o zagueiro brasileiro Luisão concedeu entrevista coletiva nesta terça-feira na Amsterdã Arena, palco da final da Liga Europa, onde o time português enfrentará o Chelsea nesta quarta em busca do título da competição continental. No estádio do holandês Ajax, o jogador comentou o reencontro que terá com o defensor David Luiz, seu ex-companheiro na equipe portuguesa, que vive grande fase no clube de Londres.

Desde 2003 no Benfica, Luisão também atuou ao lado na equipe portuguesa ao lado do volante Ramires, outro destaque do Chelsea, e também fez elogios ao compatriota, mas destacou principalmente a grande evolução de David Luiz, convocado nesta terça para defender o Brasil na Copa das Confederações.

"Sinto-me feliz por encontrar o Ramires e o David Luiz porque foram colegas de equipe e de seleção. Sou fã do Ramires, dentro e fora de campo, e o David Luiz está fazendo uma grande temporada", disse Luisão, lembrando que ajudou muito o atual defensor do Chelsea a evoluir desde sua chegada ao Benfica, em 2007.

"Fui seu companheiro de defesa. A sua passagem no Benfica foi importante para aprender. O David Luiz cresceu muito como jogador", ressaltou.

Já ao comentar as chances de o Benfica desbancar o favoritismo do Chelsea, Luisão enfatizou: "Temos muita confiança no nosso trabalho e estamos focados na final". E ele admitiu que já sonha com a possibilidade de levantar a taça da Liga Europa como capitão da sua equipe. "Já me passou pela cabeça, até pelo trabalho que fazemos no dia a dia. A minha felicidade em conseguir este título é por tudo o que tenho visto no clube, o seu crescimento e será merecido", projetou.