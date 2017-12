No Boca, Iarley vira "hermano de Pelé" "Ya lo ve, ya lo ve, es el hermano de Pelé" (já dá para ver, já dá para ver, é o irmão de Pelé). Este foi o grito que os torcedores do Boca Juniors fizeram retumbar em pleno território inimigo, o estádio Monumental de Nuñez, do River Plate. Os gritos eram dirigidos ao brasileiro Pedro Iarley Lima Dantas, conhecido simplesmente como Iarley, ou, desde domingo, como "el hermano de Pelé". O motivo disso tudo é um só: o pernambucano Iarley fez um dos gols do Boca na vitória sobre o River, por 2 a 0. Foi o 300º clássico entre os dois times, os maiores rivais do futebol argentino. Com isso, o ex-jogador do Paysandu transformou-se no novo herói do time cuja torcida se define como "a metade mais um" dos argentinos. "Qualquer jogador se sentiria orgulhoso com a comparação com o Rei Pelé. Mas eu não sinto que esteja à altura do elogio. Pelé fez e criou um ótimo futebol. Eu sou apenas um, jogador que está tentando buscar meu espaço", disse Iarley. O jogador, que está desde o último dia 7 de julho no Boca Juniors, admitiu que está sendo muito bem tratado pela torcida do time. Quando chegou, foi rapidamente aceito. Tanto que ficou com a camisa 10, que já foi de ídolos como Riquelme e, principalmente, Maradona. "O jogo argentino é um rápido, de toques. Eu trouxe meu estilo, que é mais de drible curto. Aí a gente mistura a habilidade com a garra que o Boca Juniors tem", explicou o brasileiro. A imprensa argentina já se rendeu ao talento dele. Para o jornal esportivo "Olé", Iarley "depenou" o River. O "Clarín" foi categórico: "O brasileiro teve sua consagração". E, segundo o "La Nación", ele "foi a figura do Monumental com um jogo endiabrado". Jogar no Monumental de Nuñez e vencer o River em sua própria casa foi, segundo Iarley, "uma coisa que nunca havia vivido no futebol, eu estou bastante satisfeito com essa atuação e por ter proporcionado alegrias para milhares de pessoas". Agora, o próximo sonho de Iarley é jogar na seleção brasileira. "Eu sei que é muito difícil. Mas sou brasileiro e jogador profissional. E todos os jogadores, desde o começo de nossas carreiras, sonham em jogar na seleção. Quem dizer que não, está mentindo. Tenho vontade de usar a camisa amarela, mesmo que seja em um amistoso", revelou. Por enquanto, o plano de Iarley é ficar no Boca. "Vou pegar com unhas e dentes a renovação do contrato. Este é um clube espetacular", admitiu. ?Brasileños? - Ao longo de sua história, o time do Boca Juniors teve diversos jogadores do Brasil: 22 no total. O primeiro, em 1933, foi Matyas Silveira. Os mais famosos foram Domingos da Guia, Amalfi Yesso, Heleno de Freitas e Paulo Valentim. Os que chegaram até o fim dos anos 60 tiveram amplo sucesso. Mas, nos últimos 30 anos, nenhum conseguiu se destacar. Não até a chegada de Iarley, que promete ter vida longa em La Bombonera.