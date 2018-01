No Bota, Alex Alves reclama de Luxemburgo O atacante Alex Alves, novo reforço do Botafogo, reclamou nesta segunda-feira do tratamento que recebeu do técnico Vanderlei Luxemburgo, enquanto estava no Cruzeiro. De acordo com o atleta, o treinador não lhe deu as oportunidades necessárias para mostrar o seu valor e ainda desrespeitou suas características ao pedir que auxiliasse na marcação dos adversários. "A gente fica chateado, porque tive poucas oportunidades. Mesmo indo bem nos treinamentos e marcando gols", afirmou Alex Alves. "Além disso, toda vez que entrava no time, sempre faltando 20 minutos para o fim das partidas, ele (Luxemburgo) ainda me pedia para marcar o lateral e isso me prejudicou um pouco."