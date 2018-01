No Bota, Cicinho deve jogar clássico O lateral-direito Cicinho disse não estar preocupado com a torção no tornozelo esquerdo. O jogador afirmou estar praticamente recuperado e afirmou que dificilmente não estará em campo neste domingo, no clássico contra o Flamengo, pelo Torneio Rio-São Paulo. "Tenho a certeza de que estarei em campo. Espero poder ajudar o Botafogo a conquistar mais uma vitória e vencer um grande rival que é o Flamengo", disse Cicinho.