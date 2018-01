No Bota, Dill e Alex Alves agradam Levir O atacante Fábio, que ainda se recupera de uma contusão no joelho esquerdo sofrida no ano passado, renovou contrato com o Botafogo. Ele deve voltar a atuar em fevereiro e se disse pronto para ajudar o Alvinegro no Campeonato Carioca. Principalmente agora que o clube perdeu o artilheiro Leandrão. "Não vejo a hora de retornar. Estou treinando e nos próximos dias devo começar a participar dos coletivos", disse Fábio. Mas a tarefa para ser titular será complicada. A dupla de ataque que vem treinando, formada por Dill e Alex Alves (ex-Portuguesa) tem agradado ao técnico Levir Culpi. Além deles, Delani, primo do meia Kaká, do Milan, também foi contratado e vai brigar por uma das vagas no time titular.