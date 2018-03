No Bota, Levir vai abandonar o 4-5-1 O técnico do Botafogo, Levir Culpi deu sinais no treinamento desta terça-feira que vai mesmo mudar o esquema tático do time. Ele vinha adotando o 4-5-1 e agora pode optar pelo 4-4-2, já testado, ou pelo 3-5-2, que o treinador vai avaliar nesta quarta-feira. De acordo com o atacante Fábio, que disputa uma das duas vagas no ataque com Dill e Leandrão, essa mudança no esquema é válida. ?Com ela, os homens de frente não ficam isolados. Melhorou bastante", afirmou o jogador, que espera ser titular na partida contra o CRB-AL, sábado, pela Série B do Campeonato Brasileiro.