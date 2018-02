No Botafogo, Caio substitui Guilherme O técnico do Botafogo, Paulo Bonamigo, confirmou hoje que o atacante Caio vai entrar no lugar de Guilherme, no clássico de domingo, contra o Fluminense, no Maracanã, pela quarta rodada da Taça Rio. Feliz pela escolha do treinador, Caio prometeu empenho e atenção "máxima" para sair de campo com os três pontos e, assim, ficar bem próximo de uma vaga nas semifinais do segundo turno do Campeonato Carioca. "É uma responsabilidade grande retornar à equipe e manter o bom rendimento dos últimos jogos. O time do Fluminense dispensa comentários. Trouxe grandes jogadores e, por isso, se fortaleceu", declarou Caio. "Clássico sempre mexe com a gente. O torcedor também se motiva. Ninguém gosta de ficar fora de um jogo como o de domingo".