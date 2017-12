No Botafogo, Luizão provoca o Vasco Às vésperas do clássico de domingo contra o Vasco, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, o atacante Luizão provocou o rival. Disse que a equipe vascaína de 1998, na qual ele viveu tempos áureos e conquistou a Copa Libertadores, era muito mais difícil de ser "batida" do que a de hoje. "Aquele time era muito bom. Aliás, poderia ter vencido o Real Madrid (na final do Mundial) sem dificuldades. Era uma equipe difícil de ser batida, além de ser muito melhor do que essa", afirmou o atacante do Botafogo. Hoje, Luizão é a principal esperança de gols dos torcedores do Botafogo e acredita na vitória sobre o Vasco. "É um clássico que não tem favorito, além de ser um jogo que acontece surpresas. Temos que buscar a primeira vitória para sairmos dessa situação", disse o jogador, lembrando que o time está na zona de rebaixamento do Brasileiro, com apenas 4 pontos conquistados.