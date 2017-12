No Botafogo, o momento é de cautela O discurso no Botafogo é de cautela. Parece até ensaiado por comissão técnica e jogadores. Ninguém quer comemorar antes do tempo uma eventual fuga do rebaixamento. A lição de 2002, quando o clube desceu para a Série B, parece ter sido assimilada. Para o técnico Paulo Bonamigo, o grupo tem que controlar a euforia por causa da vitória sobre o Guarani, por 1 a 0, em Caio Martins, "porque ainda não conquistou nada". Segundo cálculos de Bonamigo, a equipe que alcançar 53 pontos não corre risco de ser rebaixada. O Botafogo tem 50 e vai fazer apenas um jogo em casa, contra o Corinthians. Enfrentará ainda Juventude e Atlético-PR, ambos fora de casa. Paulo Bonamigo se recusou a analisar todos adversários. Disse estar concentrado apenas no jogo contra o Juventude, domingo, em Caxias do Sul. "Vamos buscar a vitória, independentemente da forma que seja. Eles querem assegurar um vaga na Copa Sul-Americana e não vão relaxar", avisou o técnico. "Temos de superar as dificuldades com um jogo de alto nível e a vontade exibida no segundo tempo do partida contra o Guarani." Bonamigo ainda não revelou se vai barrar o meia Elvis, alvo de vaias da torcida alvinegra, para a entrada de Almir. Mas a tendência, baseada no pronunciamento do treinador, é que essa alteração se concretize. "Trabalho em cima de críticas. Faço o possível para ser o mais justo possível. Escalo sempre os melhores na parte física, técnica e tática. A pressão que vem de fora tira a qualidade do jogador", explicou.