No Botafogo, Rui diz que joga com dor O lateral-direito Rui, do Botafogo, que abandonou o treino de segunda-feira por estar sentindo dores no tornozelo direito assegurou que a contusão não é grave. O jogador admitiu, inclusive, que há muito vem atuando com dores no local, durante o Campeonato Brasileiro. "Acho que sou o jogador que mais usa esparadrapo no Brasileiro, porque tenho que fazer uma botinha para poder treinar e não sentir dor. Mas, isso é assim mesmo, acho que estou dando uma prova de amor a minha profissão e ao Botafogo", disse Rui. "O mais importante agora é a determinação para não voltarmos para a Segunda Divisão." E, para evitar que o Botafogo seja rebaixado, o técnico da equipe Paulo Bonamigo já fez as contas e concluiu que o time precisa atingir 54 pontos para permanecer na divisão de elite. Atualmente, o Alvinegro tem 43 pontos e está na 19ª posição na tabela de classificação. De acordo com Bonamigo, para o time atingir o objetivo precisa conquistar três vitórias e dois empates nas sete partidas restantes para o término do Nacional. E, por isso, até um empate contra o São Paulo, no domingo, no Morumbi, está sendo considerado uma vitória, apesar de o técnico frisar que o time tentará vencer o confronto.