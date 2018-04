No Botafogo, Wallyson afirma que não faltará empenho

RIO - Antes mesmo de ser apresentado oficialmente pelo Botafogo, o meia Wallyson já havia sido anunciado entre os 25 jogadores que defenderão o time alvinegro na Copa Libertadores. A apresentação do jogador foi realizada nesta segunda-feira, no Engenhão, e ele se mostrou animado para atuar na competição continental, que para o clube carioca começa nesta quarta contra o Deportivo Quito, no Equador.

"É um campeonato diferente do Brasileirão e Copa do Brasil, mais pegado. O juiz não dá qualquer falta, você tem que entrar muito ligado, sem esperar arbitragem. Gostei de jogar Libertadores, por isso vim para cá. A primeira decisão é quarta-feira, espero trazer bom resultado de lá", disse o jogador.

De acordo com o Wallyson, a torcida deve ficar tranquila quanto ao desempenho dele dentro de campo porque empenho não irá faltar. "Gosto de jogar pelas beiradas, confio muito no meu ponto forte, de ir para cima dos adversários e ajudo na marcação. Vão ver um Wallyson correndo atrás do resultado e não desistindo nunca da luta", prometeu o jogador.

Apesar de ter sido apresentado, Wallyson não teve o vínculo com o Botafogo registrado no Boletim Informativo de Registro de Atletas (Bira), da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ). E só poderá atuar quando a sua situação estiver regularizada.