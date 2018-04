No campeonato italiano, Icardi faz 4 gols em goleada da Sampdoria

Cavani passava uma tarde frustrante até marcar seu 18º gol na temporada faltando seis minutos de jogo, pondo fim à invencibilidade do Parma em casa e colocando o Nápoli três pontos atrás da líder Juventus, que empatou em 1 x 1 com o Genova no sábado.

O Nápoli saiu na frente aos 20 minutos, quando Marek Hamsik escapou do impedimento e chutou fora do alcance do goleiro Antonio Mirante.

O atacante uruguaio Cavani vinha mal: perdeu uma cabeçada e errou o tempo de uma boa cruzada que o teria deixado sozinho diante de Mirante pouco antes do intervalo.

O Nápoli concedeu um empate desajeitado aos 29 do segundo tempo, quando o cruzamento de Nicola Sansone desviou em Paolo Cannavaro e foi parar entre Morgan De Sanctis e a trave.

Cavani desperdiçou outra chance quando chutou uma bola de raspão, mas compensou dois minutos depois ao despistar o zagueiro do Parma, contornar Mirante e conferir.

O êxito deixou o Nápoli com 46 pontos de 22 jogos, três atrás da Juve e três adiante da Lazio, que perdeu para o Chievo em casa no sábado.

A Roma fez juz à reputação de time mais vistoso da liga italiana em mais um jogo de muitos gols, desta vez empatando em 3 x 3 com o Bolonha.

Oitava colocada, a Roma, que tem o melhor ataque e a segunda pior defesa do campeonato, liderou duas vezes no primeiro tempo e perdia de 3 x 2 no início da etapa complementar quando Panagiotis Tachtsidis garantiu seus pontos.

Stephan El Shaaraway conferiu seu 15o gol na temporada e deu ao Milan a vitória de 1 x 0 sobre o Atalanta. O brasileiro Thiago Ribeiro marcou o gol de empate para o Cagliari, que luta contra o rebaixamento, diante do Palermo no minuto final.

Um pênalti de Éder abriu as comportas para a Sampdoria com pouco mais de meia hora de partida, e Icardi começou seu saldo a quatro minutos do intervalo.

Pedro Obiang conferiu aos cinco minutos da segunda etapa, e a partir dos 16 minutos Icardi marcou três gols, que se somaram aos seus dois no 2 x 1 sobre a Juventus no início do mês.

Alessandro Florenzi colocou a Roma na dianteira aos nove minutos graças a um passe de Francesco Totti, e Alberto Gilardino igualou para o Bolonha oito minutos depois.

Pablo Osvaldo devolveu a vantagem à Roma de cabeça com seu 11o gol na temporada, mas Manolo Gabbiadini reagiu para o adversário.

O Bolonha, que bateu a Roma por 3 x 2 no começo da temporada, saiu na frente pela primeira vez aos nove minutos do segundo tempo, quando Cristian Pasquato aproveitou uma confusão na zaga da Roma, e Tachtsidis conferiu uma cobrança de falta de cabeça vinte minutos mais tarde.

A Udinese passou pelo Siena com um placar de 1 x 0 graças ao gol de Luis Muriel ainda no primeiro tempo.

A quarta colocada Inter de Milão recebe o Torino a partir das 17h45 (horário de Brasília).

(Por Brian Homewood)