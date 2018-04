No Canindé, Portuguesa bate o Santos e encaminha vaga na 2ª fase da Copa Paulista

Todos os 10 jogos da 11.ª rodada da Copa Paulista foram disputados nesta quarta-feira. Com apenas mais três partidas pela frente, XV de Piracicaba e Ferroviária garantiram a classificação e se unem à Internacional, de Limeira (SP), único time que já entrou em campo classificado. A Portuguesa ainda não se garantiu matematicamente, mas deu um passo importante para avançar com vitória sobre o Santos.

Pelo Grupo 1, a Ferroviária goleou o Velo Clube por 5 a 1 na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), e chegou a 21 pontos na liderança da chave. Com um ponto a menos, o segundo colocado, e também classificado, é o XV de Piracicaba, que empatou por 2 a 2 com o Mirassol, no estádio Barão de Serra Negra, em Piracicaba (SP).

O próprio Mirassol está em terceiro com 16 pontos e disputa as duas últimas vagas com o quarto Linense, que bateu o Penapolense por 1 a 0 e chegou a 11, além do Noroeste, em quinto com nove, Penapolense, em sexto com sete, e Velo Clube, na sétima colocação com seis.

A Portuguesa, com uma vitória por 1 a 0 sobre o Santos, no estádio do Canindé, em São Paulo, chegou a 23 pontos, mas ainda não está matematicamente garantida. O tradicional clube paulistano lidera o Grupo 3, seguido por São Caetano, com um ponto a menos. Santos, com 17, e Nacional, com 16, completam o G4.

Ainda nesta quarta-feira, a Internacional, que já estava classificada, passou fácil pelo Taboão da Serra com vitória por 4 a 1 no estádio José Ferez, em Taboão da Serra (SP). O Desportivo Brasil é o segundo com 17 pontos ao vencer o São Paulo, terceiro com 15, por 2 a 1, no estádio Ernesto Rocco, em Porto Feliz (SP).

Confira a 11.ª rodada da Copa Paulista:

Quarta-feira

Nacional 0 x 0 Juventus

Taboão da Serra 1 x 4 Internacional (Limeira)

Desportivo Brasil 2 x 1 São Paulo

Água Santa 1 x 1 São Caetano

XV de Piracicaba 2 x 2 Mirassol

Audax 3 x 1 Atibaia

Penapolense 0 x 1 Linense

Ferroviária 5 x 1 Velo Clube

Taubaté 3 x 1 Portuguesa Santista

Portuguesa 1 x 0 Santos