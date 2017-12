No Carioca, América e Portuguesa empatam Na estréia do meia Marquinhos, o América não passou de um empate por 2 a 2 com a Portuguesa, neste sábado, no campo do adversário, na Ilha do Governador. A partida marcou a estréia das duas equipes no returno do Campeonato Carioca, a Taça Rio. O América começou melhor e abriu o placar aos 21 minutos, após jogada individual de Marquinhos, que o zagueiro Bruno completou quase caído. Um minuto depois, Éberson empatou numa cobrança de falta ensaiada. A Portuguesa virou aos 19 da etapa final, por meio de Orlando, que acabara de entrar. Aos 23, Flávio Galvão aproveitou cobrança de escanteio e se esticou todo para empatar para o América.