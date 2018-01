No Carioca, Bota vence Flu: 2 a 0 O Fluminense continua sem vencer clássicos no Campeonato Estadual. Nesta quinta-feira, o Tricolor foi derrotado pelo Botafogo, por 2 a 0, no Estádio de Édson Passos, pelo segundo turno da competição. O Alvinegro chegou aos 15 pontos e ocupa a quinta colocação na tabela. Aos dois minutos, o meia Carlos Alberto, do Fluminense, chutou de fora da área, mas para fora. Aos 11 minutos, o atacante Dodô comandou um contra-ataque, lançou Taílson, que chutou de primeira, abrindo o placar. Aos 43 minutos, Dodô quase ampliou, chutando a bola na trave. No segundo tempo, a chuva começou a atrapalhar o desenvolvimento do jogo. O Fluminense não conseguia assustar o gol do goleiro Kléber. Na melhor oportunidade, o atacante Júlio César, na cara do gol, chutou por cima do travessão. Aos 42 minutos, Dodô garantiu a vitória do Botafogo, após marcar o segundo gol, numa cobrança de falta.