No Carioca, Fla x Volta Redonda Somente a vitória interessa ao Flamengo na partida desta quarta-feira, contra o Volta Redonda, às 20h30, no Estádio de Édson Passos, pela segunda rodada do Octogonal decisivo do Campeonato Estadual. O Rubro-Negro tenta o tetracampeonato da competição e um resultado negativo pode acabar com a última chance de conquistar um título no primeiro semestre. O técnico rubro-negro Lula Pereira não gostou da atuação da equipe no empate com o Friburguense, por 2 a 2, e fortaleceu o meio-campo, escalando dois volantes: Jorginho volta ao time atuando ao lado de Evandro. Já o jovem meia Nélio fica no banco de reservas, por deficiência técnica. Sobre o atacante Leandro Machado, vaiado na partida contra o Friburguense, o treinador decidiu por mantê-lo no time. "As vaias são normais. Ele é o melhor da posição no grupo", afirmou Lula. Saída - O superintendente de Futebol do Flamengo, Walter Srour, anunciou nesta terça-feira que pedirá demissão do cargo na sexta-feira com a alegação de estar desgastado por causa das acusações de corrupção da atual diretoria. Ele aproveitou para dizer que seu pai, o vice-presidente de Futebol, Walter Oaquim, tem a intenção de se candidatar à presidência do clube, em novembro do próximo ano.