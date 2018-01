No Carioca, Flu derrota o Olaria O Fluminense derrotou, nesta terça-feira, o Olaria, por 2 a 1, no Estádio das Laranjeiras, pelo segundo turno do Campeonato Estadual. O Tricolor atuou com um time formado por jogadores reservas e teve dificuldades para vencer a partida, que só foi garantida nos minutos finais. Aos 31 minutos, o atacante Magno Alves entrou na grande área e chutou cruzado, no canto do goleiro Flávio. O Fluminense ainda teve mais três oportunidades, sendo uma com o próprio Magno Alves e duas com o atacante Agnaldo, que não atuava desde outubro de 2001, quando sofreu uma contusão no joelho direito. O Olaria teve uma boa oportunidade com o meia Nilberto, que chutou de fora da área e o goleiro Murilo espalmou para escanteio. No segundo tempo, o ritmo do jogo caiu e logo aos 10 minutos o Olaria empatou a partida. O atacante Rogério fez de cabeça o gol, após uma cobrança de falta. O Fluminense só conseguiu o desempate aos 43 minutos, quando Magno Alves aproveitou um rebote após a bola bater na trave e garantiu a vitória tricolor.