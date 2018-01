No Carioca, Flu enfrenta o América Após a derrota para o Flamengo, por 2 a 1, na última rodada do Campeonato Estadual, o Fluminense tenta se recuperar neste domingo, enfrentando o América, às 15 horas, no Estádio de Édson Passos. Somente a vitória interessa ao Tricolor, que ocupa a sétima colocação na competição. O time não conta com seus dois principais jogadores, o meia Roger, que só vai voltar aos gramados se o clube pagar os salários atrasados, e o lateral-direito Paulo César, liberado por dez dias para resolver problemas particulares. O técnico Robertinho revelou que a ausência do lateral na lista de convocados para a Copa do Mundo foi o principal fator que o levou a liberá-lo. "A diretoria e a comissão técnica resolveram dar uma folga ao jogador para que o emocional volte à normalidade e que ele possa retornar e mostrar todo o seu potencial", afirmou o treinador, que deve escalar Jancarlos na lateral direita e Andrezinho no meio. No ataque, Júlio César foi barrado e será substituído por Marco Brito.