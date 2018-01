No Carioca, Flu enfrenta o Olaria O Fluminense tenta se recuperar da derrota de sábado para o Americano, por 3 a 1, na última rodada do segundo turno do Campeonato Estadual, enfrentando o Olaria, nesta terça-feira, às 15 horas, no Estádio das Laranjeiras. A partir dessa partida o Tricolor inicia uma maratona por causa dos três jogos adiados. Quando o técnico Oswaldo de Oliveira foi demitido e Robertinho foi contratado para substituí-lo, o Fluminense entrou com um pedido de adiamento dos seus primeiros jogos do segundo turno, contra Botafogo, Olaria e Madureira. A Federação Estadual de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj) acabou aceitando o requerimento tricolor. Com a intenção de evitar um provável desgaste dos jogadores, Robertinho optou por fazer um revezamento entre os titulares. O objetivo é o de observar os jogadores das categorias de base que foram promovidos para o time profissional. Robertinho não pode escalar o atacante Marco Brito, machucado, e o meia Andrezinho ainda é dúvida, por causa de dores musculares. No ataque, o treinador promoveu o retorno de Agnaldo, que não atua há seis meses, enquanto Alan pode entrar no meio-de-campo. Além disso, o jovem meia Carlos Alberto ganhou uma oportunidade na equipe.