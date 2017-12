No Carioca, Flu está nas semifinais O Fluminense garantiu nesta quarta-feira a classificação para a semifinal do Campeonato Estadual, ao derrotar o Friburguense por 3 a 1, no Maracanã, em jogo válido pelo octogonal decisivo da competição. Agora, o Tricolor cumpre tabela contra o Flamengo, esperando a confirmação do adversário na próxima fase. O primeiro tempo foi muito ruim, com poucas chances para o Fluminense, enquanto o Friburguense limitava-se a jogar nos contra ataques. As únicas oportunidades do Tricolor saíam de jogadas dos atacantes Magno Alves e Agnaldo, todas desperdiçadas. Aos 43 minutos, após uma cobrança de escanteio, Magno Alves abriu o placar. No segundo tempo o Fluminense passou a se defender enquanto o Friburguense tentava o empate. Mas aos 29 minutos o atacante Marco Brito fez boa jogada e marcou o segundo gol tricolor. Três minutos depois, Magno Alves chutou de fora da área, marcando seu segundo gol na partida. Aos 40 minutos, o Friburguense descontou com o meia Sérgio Gomes após falha do goleiro Murilo.