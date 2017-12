No carnaval, Romário inicia nova carreira Avesso aos treinamentos e assumidamente boêmio, Romário aproveitará o carnaval de forma diferente, após a decisão do título do primeiro turno do Campeonato Carioca, neste sábado, contra o Flamengo. Ele vai trabalhar. O atacante do Fluminense dará início à sua parceria com a empresária Marlene Mattos, a nova diretora artística da TV Bandeirantes, realizando entrevistas no mais badalado camarote de Salvador, na Bahia, o da cantora Daniela Mercury. A princípio, a intenção era que Romário participasse da cobertura de carnaval da Bandeirantes, durante os quatro dias de folia, mas o jogador não aceitou. Depois de várias negociações, ficou decidido que ele atuará somente na segunda-feira, quando estará no camarote ao lado da jornalista Luciana Dias, entrevistando personalidades. Para ter Romário em seu carnaval, a Bandeirantes irá colocá-lo no melhor camarote das ruas de Salvador, além de disponibilizar todas as mordomias para o jogador, como transporte, hospedagem e alimentação. A previsão é a de que o atacante deixe o Rio na noite deste sábado, mas sua presença na Marquês de Sapucaí no sábado, quando desfila o Salgueiro, sua escola de samba de coração, ainda não foi descartada. O camarote onde Romário trabalhará fica situado no "circuito alternativo", no trajeto entre o Farol da Barra e Ondina, que tem 4 km de extensão. Com capacidade para receber 800 convidados por dia e patrocinado por uma marca de cerveja, é considerado o mais importante do carnaval baiano, não somente por ser organizado por Daniela Mercury, mas também por concentrar 46% da mídia publicitária do carnaval de Salvador. Este ano, o tema será o samba brasileiro e o local será transformado em um botequim. Após a folia, Romário continuará aparecendo na tela da TV Bandeirantes. Ele negocia com Marlene Mattos a apresentação de um programa de entrevistas a ser veiculado nos domingos à noite. O formato e a duração da nova atração ainda estão sendo negociados.