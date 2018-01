No Centro-Oeste, Ricardo Teixeira recolhe apoio para Copa Assim como já fez no Nordeste, Sul e Sudeste, o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ricardo Teixeira, visitou nesta semana governadores do Centro-Oeste, em busca de apoio para a candidatura brasileira para a Copa de 2014. Ele, inclusive, esteve em Brasília, para falar com os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado. Além de buscar apoio, Ricardo Teixeira tem entregado aos governadores de Estado o caderno de encargos da Fifa para o país que for sediar uma Copa. E também já avalia quais cidades poderão sediar os jogos caso o Brasil seja realmente o responsável pela organização do Mundial de 2014 - a candidatura brasileira não tem adversários e deve ser confirmada como vencedora em novembro deste ano. A viagem do presidente da CBF pelo Centro-Oeste começou na segunda-feira, quando ele teve encontro em Cuiabá com o governador do Mato Grosso, Blairo Maggi. Depois, na terça, a reunião foi com o governador de Goiás, Alcides Rodrigues. E nesta quarta, foi a vez de conversar com o governador do Mato Grosso do Sul, André Pucinelli. Ainda nesta quarta-feira, Ricardo Teixeira foi para Brasília, onde teve encontros com os presidentes do Senado, Renan Calheiros, e da Câmara dos Deputados, Arlindo Chinaglia. Os dois prometeram apoio total à candidatura brasileira. "Vamos entrar de corpo e alma nesse projeto", afirmou o senador Renan Calheiros, dizendo até que "vai vestir a camisa da candidatura do Brasil como país-sede em 2014."