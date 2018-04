No Chile, Grêmio decide vaga às oitavas da Libertadores

Em cinco jogos, somou apenas sete pontos. No primeiro turno perdeu para o mesmo adversário por 2 a 1, jogando em casa. Se for eliminado na fase de grupos, algo que só ocorreu nas participações de 1982 e 1990, poderá entrar em crise. A equipe foi reforçada no início do ano pela chegada do goleiro Dida, do zagueiro Cris, do lateral-esquerdo André Santos e dos atacantes Vargas (chileno) e Barcos (argentino) e admite que está devendo boas atuações.

O técnico Vanderlei Luxemburgo, que começa a ter seu trabalho questionado, não contará com o zagueiro Cris, suspenso, e com o meia Elano, contundido. Os candidatos com mais chances de ficar com as vagas são Bressan na defesa e Adriano no meio de campo. É provável que o treinador escale três volantes - Fernando, Souza e Adriano - para reforçar a marcação e deixe o meia Zé Roberto livre para se movimentar e abastecer os atacantes Vargas e Barcos, sobretudo em jogadas de contra-ataque.