No clássico, a pressão é do Corinthians Geninho tenta mostrar tranqüilidade, mas uma derrota do Corinthians na partida de hoje contra o Santos, às 16h, no Morumbi, pode significar o fim da linha. A partida marcará o reencontro das duas equipes, depois das finais do Campeonato Brasileiro do ano passado, vencido pelo Santos. E também a chance de um tira-teima para as torcidas. Os santistas festejaram a derrota dos corintianos para o River na Libertadores e depois receberam o troco no confronto do Santos contra o Boca. Leia mais no Jornal da Tarde