No clássico mineiro, cartões preocupam no duelo no Independência

Atlético-MG e Cruzeiro fazem neste domingo a primeira partida da decisão do Campeonato Mineiro com uma preocupação diretamente ligada ao segundo jogo. As duas equipes têm vários jogadores pendurados com dois cartões amarelos e, caso sejam advertidos esta tarde no estádio Independência, ficarão fora do duelo do próximo domingo, no Mineirão.

A preocupação aumenta porque o clássico deve ser “pegado’’ e com jogadas duras. O Atlético-MG tem toda a sua defesa em risco: Patric, Leonardo Silva, Gabriel e Fábio Santos estão com dois cartões e dificilmente todos eles conseguirão se livrar do terceiro amarelo. Além deles, os reservas Erik e Samuel Xavier também estão pendurados.

O Cruzeiro não fica atrás, mas está em situação um pouco melhor. O time do técnico Mano Menezes tem cinco jogadores correndo risco de suspensão se tomarem mais um cartão, mas apenas três devem começar o jogo neste domingo: Ariel Cabral, Henrique e Raniel. Edilson e Mancuello também têm dois cartões.