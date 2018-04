No Corinthians, Carille admite surpresa com derrota para o lanterna

A derrota do Corinthians para o Atlético-GO por 1 a 0, no sábado, não surpreendeu apenas aos torcedores como também ao técnico Fábio Carille. O treinador admitiu que não esperava pelo tropeço diante do lanterna do Campeonato Brasileiro e lembrou que é o segundo jogo consecutivo que a equipe perde em casa. No sábado passado, o time perdeu também para o Vitória.

“Duas partidas em casa que não poderíamos ter deixado passar assim, mas isso é o Campeonato Brasileiro. Está sendo a primeira surpresa negativa para nós, mas esse é o campeonato", disse o treinador, que apesar da lamentação, acredita que o time conseguiu desempenhar um bom futebol, mas não soube aproveitar as oportunidades.

“O futebol se resume em gols. Criamos oportunidades e se a gente marca, o jogo muda. Levamos o gol no começo (do segundo tempo), tentamos as mudanças, mas não fomos felizes nas conclusões”, analisou Carille, que não focou na diferença dos times na tabela para falar com os jogadores antes da partida. “Falar dessa diferença de ser primeiro e último, você entra com expectativa grande.”

Um dos destaques da partida, o goleiro Marcos, do Atlético-GO, também foi elogiado pelo treinador. “Hoje (sábado) o goleiro adversário trabalhou bem e teve bola na trave”, lembrou.

O Corinthians só voltará a campo no dia 10 de setembro, para enfrentar o Santos. Durante esse período, o Campeonato Brasileiro será paralisado para a disputa das Eliminatórias para a Copa do Mundo. Carille espera aproveitar a parada para recuperar fisicamente alguns jogadores que ainda não estão 100% ou que precisam de melhor condição física.

“Parada importante para ter o Jadson e o Pablo em melhores condições físicos. E vamos ver como estará o Balbuena. Não me preocupo com falta de ritmo, já que isso será algo que acontecerá com todos os times”, lembrou.