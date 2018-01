No Corinthians, Carille aprova contratação e destaca versatilidade de Kazim 

A versatilidade é o ponto forte de Kazim, novo reforço do Corinthians, de acordo com o técnico Fábio Carille. O clube aguarda apenas a realização dos exames médicos para anunciar a contratação do atacante turco, de 30 anos, e que disputou o último Campeonato Brasileiro pelo Coritiba.

"Ele joga nas três posições da frente, acompanhamos desde o futebol turco. O Cristian jogou com ele, o Alex (ex-jogador) conhece ele muito bem e deu referências maravilhosas. A bola para com ele na frente, tem presença de área, podemos jogar com Jô e Kazim dentro da área. É bom ter alternativas dentro do grupo. Reconhecemos que a participação dele no Brasileiro com o Coritiba foi muito positiva”, disse o treinador, em entrevista à Rádio Bandeirantes.

O treinador destacou que a procura por reforços passa pela necessidade de contar com jogadores que atuam em mais de uma posição. "O que tenho falado e conversado bastante com o Alessandro é quanto mais jogadores trouxermos que fazem mais de uma função, que é o caso dele que pode jogar como 9 e como aberto, com força para agredir e marcar, mais importante para a formação do grupo”, explicou o comandante corintiano.

Kazim é esperado no clube na quarta ou quinta-feira para a realização de exames médicos. Ele deve assinar um contrato válido por dois anos e será o terceiro reforço do clube para a próxima temporada. Antes dele, os atacantes Jô e Luidy também acertaram.