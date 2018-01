No Corinthians, Ewerton estréia e Paulo Almeida detona Leão O técnico interino do Corinthians, Zé Augusto, já promoveu um dos garotos das categorias de base do clube como titular para o jogo deste sábado contra o América, no Pacaembu, o lateral-esquerdo Everton. "É um sonho poder jogar no profissional", disse o jovem jogador que completa 18 anos no dia 10. Coincidentemente, na mesma data que a grande promessa corintiana, Lulinha (que começa o jogo no banco), também chega à maioridade. Autor de um dos gols do treino desta quinta-feira, Ewerton afirmou que o ex-técnico Emerson Leão nunca falou com ele e acredita que a chance contra o América é a maior de sua vida. "Não posso deixar essa chance passar", enfatizou. De acordo com o treinamento comandado por Zé Augusto nesta quinta, a equipe do Corinthians para a partida deste sábado deverá ser: Jean; Eduardo Ratinho, Betão, Marinho e Ewerton; Magrão, Marcelo Mattos, Rosinei e William; Roger e Wilson (Jean Carlos). Paulo Almeida critica Leão Muitas vezes de fora até do banco de reservas dos jogos do Corinthians, o volante Paulo Almeida aproveitou a saída do treinador Emerson Leão e acusou o ´ex-chefe´ de autoritário e mau agradecido. "Eu tinha condições de entrar em alguns jogos e o Leão entendia que não. Mas paciência tem limite. Uma vez conversei com ele e depois disso ele não me chamou mais para nada. Para mim, a passagem dele por aqui foi péssima", disparou o volante, que acrescentou: "Trabalhei com ele outras vezes e ele mudou muito. Não é mais a mesma pessoa". Sobre a vitoriosa passagem de Leão pelo Santos campeão brasileiro de 2002, grupo em que Paulo Almeida fez parte, o meia disse: "Ele foi importante para a geração do Santos em 2002, com Robinho e Diego, mas ele também deve muito por aqueles jogadores terem levantado a carreira dele, que na época estava bem por baixo."