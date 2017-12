No Corinthians, reza para não ser demitido Há um mês do fim do ano e com a parceria com a Media Sports Investiment (MSI) já dada como certa, os atuais jogadores do Corinthians torcem, rezam para ser mantidos no elenco. Entre o certo e o duvidoso, querem ficar no Parque São Jorge. Até porque "quem ficar aqui vai ser valorizado com a vinda de grandes atletas como o Tevez (Carlos Tevez, do Boca Juniors)", afirmou o zagueiro Anderson, com contrato até o fim de 2005. Ele nem qualquer outro jogador tem certeza se interessa a MSI. "Minha vontade é ficar, queria muito poder participar de uma equipe forte como estão prometendo", implora Jô, que poderia ser utilizado como moeda de troca pelo fundo de investimentos. Ele iria para o mercado da Inglaterra e um atleta inglês ocuparia seu lugar. "Eu não fiquei sabendo de nada. O que eu sei é que renovei até 2007". O jovem atacante de 17 anos pensa no futuro com otimismo e fala até em fazer dupla com Carlos Tevez. "Se tiver de sair, tudo bem, mas não queria estar nessa lista." A lista de Kia, que deu adeus ao zagueiro Valdson e ao atacante Marcelo Ramos, mete medo nos outros atletas. Gil não pode nem ouvir a palavra MSI que até sua voz muda. O jogador é daquelas pessoas que fala tão baixo que obriga o repórter a se inclinar para ouvi-lo melhor. Tocaram no assunto maldito hoje à tarde e ele se transformou num tenor de ópera ao declarar: "Vou fazer de tudo para ficar, não é minha intenção ser negociado agora." O técnico Tite, antes de lhe mandarem embora, avisou que ia sair caso a parceira entrasse. Mas agora repensa a declaração. Hoje não participou do treino do time por ter participado de uma audiência na Justiça do Trabalho de Porto Alegre, onde pleiteia o pagamento de salários atrasados de sua época no Grêmio. O treinador confirma ter recebido duas boas propostas de grandes clubes do Brasil - um deles é o Cruzeiro -, porém, disse a familiares que está tentado a ficar no Corinthians em 2005. Deve se reunir em breve com o presidente corintiano, Alberto Dualib, para conversar sobre o assunto, mas só aceitará permanecer se houver a garantia de que continuarão tendo força em seus cargos o diretor de Futebol, Paulo Angioni, e o vice-presidente Antonio Roque Citadini. Os próximos dias serão de muita especulação. Hoje, pelo menos mais seis nomes surgiram de prováveis reforços, entre os quais o lateral-direito Paulo César e o meia Elano, ambos atletas do Santos, time comandado por Vanderlei Luxemburgo, que também seria contratado. Próximo jogo - O técnico Tite não esteve no Parque São Jorge hoje. Foi para Porto Alegre resolver problemas particulares. Em relação ao jogo de sábado, contra o Vasco, às 18h10, no Pacaembu, o treinador corintiano terá as voltas do lateral-direito Edson e do zagueiro Anderson, que cumpriram suspensão pelo terceriro cartão amarelo contra o São Caetano, e provavelmente o retorno do volante Fabinho, recuperado de uma lesão muscular na perna esquerda.