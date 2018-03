No Corinthians, Rodriguinho admite frustração por não ter sido convocado por Tite

Um dos destaques do Corinthians na temporada, Rodriguinho ficou na expectativa para ser convocado pelo técnico Tite para os amistosos contra Rússia e Alemanha, mas não foi chamado no último teste antes do anúncio da convocação para a Copa do Mundo. Sincero, ele admitiu que ficou frustrado com a decisão.

"Acho que 'frustrado' é a palavra certa. Quando se cria expectativa e ela não acontece, você acaba ficando triste e frustrado. Mas, passadas algumas horas da convocação, tentei me motivar de novo. Como não estou nessa, tenho que trabalhar mais para estar na próxima", comentou o meia, em entrevista coletiva realizada nesta quinta-feira, no CT Joaquim Grava.

Rodriguinho já foi convocado para os amistosos contra Colômbia, Austrália e Austrália. Somando a isso, vive uma grande fase com a camisa corintiana, por isso, manteve a esperança de ser lembrado para a seleção brasileira. Para voltar a ganhar chance, mesmo que depois da Copa, ele espera manter as boas atuações.

"Preciso manter o alto nível. Fazer gols ajuda e assistências também. E a cada jogo, quero melhorar e tentar manter uma regularidade alta", disse.

O único jogador do Corinthians convocado por Tite para os amistosos contra Rússia e Alemanha foi o lateral-direito Fagner, que, por causa disso, deverá desfalcar o time no jogo de volta contra o Bragantino, pelas quartas de final, e também em uma possível semifinal do Paulistão, caso a equipe avance.