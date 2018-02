No Corinthians, time fica em 2.º plano O embate político que tomou conta do Parque São Jorge talvez sirva para deixar claro alguns dos motivos que explicam a péssima fase do futebol corintiano. Entre os dirigentes e conselheiros que circulam pelo clube, as eventuais contratações para reforçar o time ficaram em segundo plano nas conversas. O assunto e passatempo predileto atualmente é descobrir quantas assinaturas os dissidentes, como gostam de ser chamados os descontentes com a administração do presidente Alberto Dualib, já conseguiram para convocar reunião extraordinária do Conselho Deliberativo. São necessárias 200 adesões. Enquanto a ala dos descontentes faz circular a lista de apoio à idéia, o próprio Dualib, auxiliado por correligionários, tenta persuadir conselheiros a não aderirem. Assim, descobrir o nome daqueles que já assinaram o documento tornou-se a obsessão do momento. O objetivo da dissidência é pressionar a diretoria a abrir as contas do clube e, dessa forma, demonstrar quem recebe salário e quanto a administração gasta com os pagamentos. O time - Amanhã o técnico Tite faz o último coletivo antes da partida contra o Goiás, domingo, no Serra Dourada, na reabertura do Campeonato Brasileiro. O Corinthians é o atual 17.º colocado, com oito pontos em oito jogos, e conta com a pior defesa, com 20 gols sofridos. No treino, Tite deve confirmar o deslocamento de Rogério para o meio e a presença de Wendel como volante. O colombiano Rincón vai mesmo para o banco de reservas. "A novidade não é a minha escalação no meio, mas sim pelo lado esquerdo", comentou Rogério. "A orientação é para que eu segure mais a bola. Vamos tentar ajudar da melhor forma possível."