No Cruzeiro, Fernandinho recebe alta após cirurgia

Foi a segunda cirurgia realizada no mesmo joelho de Fernandinho em menos de um ano. Em 2009, ele rompeu o ligamento cruzado anterior durante o Campeonato Mineiro, no início de março, e precisou de sete meses para se recuperar.

Fernandinho voltou a jogar somente em outubro de 2009, na partida contra o Botafogo, no Brasileirão. Neste ano, o lateral viajou com a delegação do Cruzeiro para enfrentar o Real Potosí na Bolívia, mas acabou sentindo dores no joelho e não foi relacionado para o primeiro jogo da fase preliminar da Copa Libertadores.

Com a lesão de Fernandinho, o técnico Adilson Batista contará apenas com um lateral-esquerdo de ofício, Diego Renan, para a sequência do Campeonato Mineiro e o jogo de volta da Libertadores.