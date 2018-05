No Cruzeiro, Gilberto diz que deve seguir no meio-campo

Segundo o jogador, a renovação do técnico Adilson Batista com o clube facilitará a sua permanência no meio-campo. "O Adilson me deixou super à vontade desde que cheguei. O fato de ele continuar talvez facilite minha continuidade no meio de campo, jogando com a camisa 10", afirmou o jogador.

Gilberto, porém, não descartou voltar à lateral. "Estou pronto para estar à disposição do treinador, seja no meio ou na lateral-esquerda. O importante é estarmos colaborando da melhor maneira possível", ressaltou.

Sobre a temporada, que marcou seu retorno ao futebol brasileiro, Gilberto disse que teve uma adaptação tranquila no seu ex-clube. "A adaptação foi muito rápida e me sinto feliz. Parece que nunca sai daqui e que estou há mais de dez anos no clube. Isso me deixa muito contente e super motivado para mais um ano e meio que tenho de contrato com o Cruzeiro", comentou o jogador, que passou pelo Cruzeiro em 1998.