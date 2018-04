No Cruzeiro, Rafael valoriza confronto pela Copa da Primeira Liga

O goleiro Rafael, do Cruzeiro, enfatizou a importância do confronto desta quarta-feira contra o Grêmio, às 21h45, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, válido pelas quartas de final da Copa da Primeira Liga, torneio que tem tido a sua relevância questionada por torcedores por ser disputado simultaneamente com competições tradicionais como o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Copa Libertadores. Para Rafael, no entanto, trata-se de mais uma oportunidade para ratificar a boa fase da equipe celeste.

"É claro que estamos felizes porque chegamos à final da Copa do Brasil e sabemos da dificuldade que tivemos e o longo caminho que tivemos que percorrer. Mas também temos total ciência de que temos mais duas competições, temos que vencer, buscando fazer o nosso melhor. E passa por isso na quarta-feira. Então, o foco agora é o Grêmio. Todos nós vamos estar concentrados para isso. Falo que nós vivemos de resultados de jogos e, para nós, o próximo jogo sempre é o mais importante. Não adianta pensar no dia 7 ou no dia 27 se temos outros compromissos antes".

Rafael considerou a possível escolha do técnico Mano Menezes por um time misto para o embate como normal e frisou a importância da qualidade do elenco cruzeirense para suportar um calendário desgastante como o brasileiro.

"(O momento) Tem mostrado o quanto que aquela conversa no início ano, de que o grupo ia ser fundamental, está acontecendo. Em diversos jogos, o Mano está trocando algumas peças - por questões de desgaste, técnicas, de convicção - mas sempre tem uma troca de três, quatro jogadores, o que mostra que não tem time titular. O grupo todo é titular", ponderou Rafael.

No treino que comandou nesta terça-feira, na Toca da Raposa II, em Belo Horizonte, Mano Menezes escalou o seguinte time: Rafael; Lennon, Arthur, Digão e Bryan; Nonoca, Lucas Silva, Arrascaeta e Robinho; Rafael Sóbis e Raniel. Devem ser poupados da partida contra a equipe tricolor gaúcha o zagueiro Léo, o atacante Sassá e os meias Thiago Neves e Élber, que fizeram apenas atividades internas no CT.

Cruzeiro e Grêmio reeditarão a semifinal da Copa do Brasil, vencida pelo time mineiro nas cobranças de pênaltis, no mesmo estádio do Mineirão, na semana passada. Pela Copa da Primeira Liga, as duas equipes farão jogo único. Em caso de empate, a vaga para as semifinais será definida também nas penalidades.